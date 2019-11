Britse prins Andrew legt taken neer na interview over band met Epstein

Prins Andrew heeft zijn taken neergelegd. Dat laat hij in een verklaring weten. De Britse prins doet dat na een bekritiseerd interview dat dit weekend werd uitgezonden waarin hij in gesprek ging over zijn vriendschap met Jeffrey Epstein.

Andrew is de 59-jarige zoon van koningin Elizabeth en de jongere broer van prins Charles. Hij kwam in opspraak nadat de Amerikaanse Virginia Roberts Giuffre hem beschuldigde van seksueel misbruik. Seksslavin Ze zegt dat ze op 17-jarige leeftijd seksslavin is geweest voor Jeffrey Epstein en dat ze ook naar bed moest met de prins. In het interview gaf Andrew aan dat hij zich niets kon herinneren van dat moment. Jeffrey Epstein werd verdacht van mensenhandel, uitbuiting en het prostitueren van minderjarigen, maar werd afgelopen augustus dood in zijn cel gevonden. Meewerken aan onderzoek Prins Andrew laat weten dat hij medewerking zal verlenen aan de opsporingsinstanties die de affaire Epstein onderzoeken. Hij voelt mee met de slachtoffers van de Amerikaanse zedendelinquent en miljardair. Dit interview gaf prins Andrew afgelopen weekend: Bekijk deze video op RTL XL