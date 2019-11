Eind aan jarenlange juridische strijd: geboortehuis Hitler wordt politiebureau

Het geboortehuis van Adolf Hitler wordt een politiebureau. Over het lot van het huis in het Oostenrijkse Braunau am Inn was jarenlang een juridische strijd gevoerd.

Het omstreden pand moet nu eerst worden verbouwd. Architecten mogen hun ideeën daarvoor insturen, in de eerste helft van volgend jaar moet dan bekend zijn hoe het eruit gaat zien. Bedevaartsoord neonazi's Er was angst dat het gebouw, waar Hitler alleen de eerste maanden van zijn leven woonde, een bedevaartsoord zou worden voor neonazi's. Maar minister van Binnenlandse Zaken Wolfgang Peschorn denkt dat dat met de nieuwe functie van het gebouw onmogelijk wordt. Na een jarenlange juridische strijd heeft het parlement van Oostenrijk besloten het gebouw te onteigenen. Dat gebeurde in 2017. Vervolgens was er ook nog gesteggel over de vergoeding die de eigenares voor het pand zou krijgen. Drie maanden geleden besloot het hooggerechtshof in Wenen dat haar laatste claims definitief werden afgewezen. Ze zou meer dan 800.000 euro voor het gebouw hebben gekregen.