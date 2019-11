Twee bewakers uit gevangenis Jeffrey Epstein gearresteerd

De 66-jarige Epstein, een veroordeelde zedendelinquent die Donald Trump, Bill Clinton en prins Andrew tot zijn vrienden rekende, werd dood aangetroffen in zijn cel in een gevangenis in New York. Een maand eerder werd de Amerikaanse zakenman gearresteerd en beschuldigd van seksuele handel in minderjarigen in Florida en New York.

Ze moesten cel elk half uur controleren

Naar verwachting worden de bewakers aangeklaagd wegens nalatigheid en plichtsverzuim bij het bewaken van de miljonair in zijn zwaarbeveiligde cel. Ze moesten hem in de federale gevangenis elk half uur controleren en daarvan een logboek bijhouden.