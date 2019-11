Raphaël (18) is waarschijnlijk eerste Belgische dode na gebruik e-sigaret

Vulling met CBD

Maar toen zijn moeder er een kocht in de hoop dat een vulling met CBD haar slaapproblemen zou oplossen (CBD is de niet psychoactieve stof in cannabis), zou Raphaël hem kort opnieuw hebben gebruikt.

Thierry zag zijn zoon daarna in korte tijd aftakelen. In het begin leek de jongen een onschuldige hoestbui te hebben, maar na een paar dagen werd hij kortademig. Nog een paar dagen later werd hij met ernstige ademhalingsproblemen opgenomen in het ziekenhuis. Hij bleek een longontsteking te hebben.

Kunstmatige coma

In het ziekenhuis werd hij aan de beademing gelegd omdat het zuurstofgehalte in zijn bloed zo laag was dat zijn organen het begaven. Thierry werd in een kunstmatig coma gebracht in de hoop dat zijn longen zo zouden herstellen, maar dat gebeurde niet.

"Na 26 dagen coma oordeelden de artsen dat het uitzichtloos was", zegt Thierry. "Raphaël kon beter uit zijn lijden worden bevrijd. Op 6 november om 16 uur werd het beademingstoestel losgekoppeld."