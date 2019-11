Probleem voor Von der Leyen: 'Britten leveren geen Eurocommissaris tot na verkiezingen'

Dat schrijft de Britse ambassadeur bij de EU, Tim Barrow, in een brief aan de Europese Commissie, meldt Politico. De brief komt op een pijnlijk moment: uitgerekend vandaag worden drie andere kandidaat-commissarissen gehoord in het Europees parlement.

Rechten en plichten

Het Verenigd Koninkrijk is wel verplicht om een Commissaris te leveren. Dat was een voorwaarde voor het uitstellen van de brexit tot en met januari 2020. 'Tot het VK is uitgetreden, blijft het een lidstaat van de EU met de volle rechten en plichten', liet een woordvoerder van de Europese Raad weten.

Commissiewoordvoerder Mina Andreva weigerde woensdag antwoord te geven op vragen over wat er zou gebeuren als de Britten niemand zouden leveren. Zij verwees naar een woordvoerder van premier Johnson, die had gezegd dat het VK zou voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen. Afgelopen maandag werd er al een kandidaat-commissaris verwacht.