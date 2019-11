Boris Johnson zorgt voor thee-rel op sociale media

In het filmpje is te zien hoe Johnson rondslentert in een kantoor van zijn campagneteam en vragen beantwoordt. Op 12 december zijn er landelijke verkiezingen.

'Kan niet op zo iemand stemmen'

Johnson stopt op enig punt in de kantoorkeuken om thee voor zichzelf te zetten. Hij stopt het theezakje in het kopje en voegt heet water en melk toe. Daarna loopt hij verder zonder het zakje uit het kopje te halen.

"Ik kan niet op iemand stemmen die zo thee zet", reageert een Brit. Een ander: "Ik kan me niet concentreren op zijn tekst omdat hij zijn zakje in zijn thee laat zitten."

"Is dit een grap?", reageert weer iemand.