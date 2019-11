Noodtoestand voor bosbranden in Oost-Australië: 'catastrofale' dreiging

Tot nu toe zijn er in de staten New South Wales en Queensland zeker drie mensen omgekomen door de vuurzee. In het gebied woeden nog ruim honderd bosbranden, waarvan tientallen nog niet onder controle zijn.

"Mijn enige gedachten vandaag zijn bij degenen die hun leven en hun families hebben verloren", zei de Australische premier Scott Morrison gisteren.

Evacuaties en gesloten scholen

Duizenden mensen in beide staten brachten de nacht door in evacuatiecentra, terwijl ambtenaren beoordeelden of het veilig voor hen was om naar huis terug te keren. Honderden scholen zullen dinsdag worden gesloten in heel New South Wales. Brandweerlieden uit Nieuw-Zeeland zijn ingevlogen om te helpen terwijl vermoeide hulpdiensten zich voorbereiden op nieuwe branden.