Magisch bezoek aan kerstman bij Harrods? Alleen als je ouders flink geld uitgeven

Voor veel inwoners van Londen (en vooral hun kinderen) was het bezoek aan de kerstman in Harrods hét startpunt van de feestdagen. Was, want dit jaar stelt het chique Britse warenhuis financiële eisen aan een uitnodiging.

Voor een bezoek aan de grot van de kerstman (inclusief meet&greet met de goede man zelf), moet je het afgelopen jaar minimaal 2000 pond (2300 euro) hebben uitgegeven bij Harrods. Sterker nog, dat geld moet je in de eerste 8 maanden van 2019 hebben uitgegeven, valt te lezen in de voorwaarden van Harrods. Boze reacties Klanten die aan deze eis voldoen, hebben in augustus een uitnodiging gekregen om tickets te kopen voor een tour naar de kerstgrot. Per kind dat meegaat, moet nog eens 20 pond worden afgerekend (volwassenen mogen gratis). De beslissing is tegen het zere been van veel Londenaren. Tegen de Britse krant The Guardian zegt James Brown (40), die al jaren de kerstgrot bezoekt met zijn kinderen: "Een bezoek aan Father Christmas zou niet voorbehouden moeten zijn aan mensen die duizenden ponden kunnen uitgeven bij Harrods." Vanwege de boze reacties heeft het warenhuis besloten 160 minder bedeelde families het bezoek van 10 minuten aan te bieden. Ter vergelijking: in totaal zijn er 4400 'time slots' waarop de kerstman bezocht kan worden. Magische tocht naar de kerstgrot Harrods introduceerde het bezoek aan de kerstman in 1955 - toen nog gratis. In de afgelopen jaren zijn daar kosten bijgekomen. In 2016 kostte een bezoek bijvoorbeeld nog 10 pond (11,50 euro). Ook voor foto's met de kerstman moet apart worden betaald. Kinderen (en hun ouders) krijgen daarvoor een magische tocht naar de grot van de kerstman, compleet met elfjes en andere verklede medewerkers, het zingen van kerstliedjes, en bijvoorbeeld een iglo waarin je op de foto kunt gaan. Het thema wisselt elk jaar. Voor deze editie werkt Harrods samen met Swarovski om een betoverd bos te creëren.