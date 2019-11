Johnson start verkiezingsstrijd: belooft belastingverlaging en schrapt no deal-brexit

Premier Boris Johnson haalt zijn dreigement van een no deal-brexit van tafel. Dat staat in een verkiezingsmanifest voor zijn Conservatieve partij dat is ingezien door de Britse krant The Times.

Dat schrijft het ANP. De afgelopen tijd heeft Johnson altijd gezegd dat hij op 31 oktober de EU wilde verlaten, met of zonder deal. 31 oktober is inmiddels gekomen en voorbijgegaan, en het liep allemaal net even anders. Johnson werd verplicht om uitstel te vragen toen op 19 oktober bleek dat zijn akkoord nog niet door het parlement zou komen. Het Britse parlement wilde het principe-akkoord dat Johnson sloot met de EU niet in spoedtempo behandelen. Uiteindelijk heeft het parlement gestemd voor verkiezingen, die op 12 december zullen worden gehouden. Op 31 januari 2020 zou dan alsnog een brexit moeten plaatsvinden. Tot 12 december zal de focus volledig liggen op de verkiezingen. Kijk ook: Brexit-update: een no-deal is nog steeds een optie Belastingverlaging Met het verkiezingsmanifest van Johnson, dat ingezien is door The Times, probeert Johnson de centrumkiezers aan zich te binden. Volgens de krant belooft Johnson ook belastingverlagingen en wil hij de drempel voor hun versie van de volksverzekering ophogen. De Nationale Verzekering in het Verenigd Koninkrijk is een verplicht belastingstelsel waarbij burgers premies betalen om in aanmerking te komen voor uitkeringen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en ouderdom. Lees ook: Lagerhuis stemt in met vervroegde verkiezingen, 12 december naar stembus De drempel waarbij mensen in het hoge tarief voor de inkomstenbelasting komen zou worden verschoven van 50.000 pond (57.000 euro) naar 80.000 pond. In het nieuwe manifest zegt dat Johnson zich wil focussen op het ‘onmiddellijk’ realiseren van brexit met zijn ‘fantastische’ deal. Aanbod Farage afgeslagen Johnson stort zich met het manifest volledig in de verkiezingscampagne in aanloop naar december. Hij slaat een aanbod van Nigel Farage af om een alliantie te vormen om zonder deal uit de EU te stappen. Farage, leider van de Brexit Party, had de alliantie voorgesteld. Als Johnson dat aanbod niet zou accepteren, zou Farage de concurrentie met de Conservatieven aangaan. De Brexit Party staat momenteel nog laag in de peilingen. Johnson blijft zeggen dat als burgers willen dat de brexit een feit wordt, ze op de Conservatieven moeten stemmen op 12 december. Op 12 november zal er een televisiedebat plaatsvinden tussen Johnson en Labour-leider Jeremy Corbyn.