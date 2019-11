Meisje (7) neergeschoten in Chicago tijdens Halloween

De politie in Chicago is nu een klopjacht begonnen op de daders. Een woordvoerder noemt het 'onacceptabel' dat er is geschoten, rond half zes in de middag, terwijl overal in de straat kinderen liepen.

Trick or treat

Het 7-jarige meisje was met haar familie de straat op gegaan in Chicago voor het zogenoemde 'trick or treat'. Voordat de zon onder was, klonken er zeven schoten door de straat, schrijft het Amerikaanse CBS Chicago.