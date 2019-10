Tientallen glazen bruggen in China gesloten na reeks ongelukken

De bruggen en uitkijktorens die gesloten zijn, staan in de provincie Hebei en trekken jaarlijks duizenden toeristen. Vooral de Hongyagu-brug, die in 2016 opende, is populair. Die brug is met een lengte van 488 meter de langste glazen brug ter wereld. Hij hangt op 218 meter hoogte tussen twee kliffen in.

Toeristische trekpleister

Bij de opening van de brug werd gezegd dat de brug zo'n drieduizend mensen tegelijk kan tillen, maar al snel werd dat aantal teruggeschroefd naar een paar honderd mensen per keer.