Lagerhuis stemt in met vervroegde verkiezingen, 12 december naar stembus

Het is de vraag of kiezers hem dat vergeven. Voorlopig loopt de Conservatieve Partij wel voor in de peilingen. Ze worden op ruime afstand gevolgd door Labour, met daar weer een stuk achter de Liberal Democrats.

Referendum, intrekken brexit of no deal?

De kans is dus zeer aanwezig dat na de verkiezingen de brexitwetgeving alsnog wordt doorgevoerd. Dan verlaat het Verenigd Koninkrijk op 31 januari 2020 de EU. Er zijn nog een aantal minder waarschijnlijke opties.

Als de verhoudingen in het Lagerhuis volledig verschuiven, is het in principe mogelijk dat Artikel 50 wordt ingetrokken, en dat de Britten in de EU blijven. Een andere mogelijkheid is dat er een referendum wordt georganiseerd waarin de bevolking zich nogmaals mag uitspreken over brexit.

Daar zou wel veel meer tijd voor nodig zijn, en die is er niet. Dan zou er nieuw uitstel moeten komen.

'Maak goed gebruik van de tijd'

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, richtte zich in een tweet aan de Britten. Hij benadrukte dat dit de laatste keer zou kunnen zijn dat de brexit is uitgesteld, en raadde aan om 'zo goed mogelijk gebruik te maken van de tijd' die ze nog hebben.

Als de Britten er ook na een verkiezing niet uitkomen, is een no deal-brexit nog steeds een mogelijkheid. Die mogelijkheid is alleen vooruitgeschoven tot 31 januari 2020.