Hoogste baas Boeing moet zich verantwoorden voor crashes

Terwijl in Indonesië vandaag de slachtoffers worden herdacht, zal de hoogste baas van Boeing, Dennis Muilenburg, vanmiddag lastige vragen moeten beantwoorden.

De Boeing-topman zal toegeven dat de vliegtuigbouwer fouten heeft gemaakt bij de ontwikkeling van de 737 MAX, blijkt uit een kopie van de verklaring die door het bedrijf naar buiten is gebracht. Hij gaat in zijn verklaring echter niet in op hoe die fouten tot stand kwamen.

Vliegverbod

Boeing zou willens en wetens risico's hebben genomen bij het ontwerp van de 737 MAX en communiceerde daar niet over. En dus is het maar de vraag of Muilenberg de Amerikaanse senaat kan overtuigen het toestel weer toe te laten tot het Amerikaanse luchtruim.