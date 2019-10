EU-landen zijn het eens: brexit wordt uitgesteld tot 31 januari 2020

Als de EU ervoor had gekozen om geen uitstel te verlenen, zouden de Britten op 31 oktober zonder deal de EU verlaten. Premier Johnson was bij wet verplicht om te vragen om uitstel op 19 oktober.

"De meeste EU-landen waren het al eens over uitstel tot 31 januari om de chaos van een no-deal brexit te vermijden. Alleen Frankrijk lag de afgelopen dagen dwars", zegt politiek verslaggever Fons Lambie. "Dat is nu opgelost, waardoor de 27 EU-landen die blijven het eens zijn over het flexibele uitstel van maximaal drie maanden. Wat er gaat gebeuren als de Britten begin 2020 nog niet vertrokken zijn, durft niemand te voorspellen."