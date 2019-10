Trump komt vanmiddag met 'heel groot nieuws', leider IS waarschijnlijk dood

Het is niet voor het eerst dat de terroristenleider dood is verklaard, maar nooit eerder waren de geruchten zo specifiek. Abu Bakr al-Baghdadi verscheen in 2014 voor het laatst in het openbaar toen hij in Mosul het kalifaat uitriep. Drie jaar later circuleerden hardnekkige geruchten over zijn dood, maar afgelopen april dook hij voor het eerst in vijf jaar weer op in een video.