Britse politie: trucker beschuldigd van 39 keer doodslag

De chauffeur van de ramp-truck werd woensdag - op de dag van de lugubere vondst - opgepakt door de politie. Het was dagenlang onduidelijk of de 25-jarige Ier op de hoogte was van de inzittenden.

39 keer doodslag

Vanavond is bekend gemaakt dat Robinson wordt beschuldigd van 39 keer doodslag. Dat meldt de BBC. De politie denkt dat hij een mensensmokkelaar is. Mogelijk maakt hij deel uit van een bende mensensmokkelaars.

Naast de chauffeur zijn er tot nu toe vier andere verdachten opgepakt.