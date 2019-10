Ramptruck met 39 doden: nog twee verdachten opgepakt

Ook de 25-jarige bestuurder van de truck - Mo Robinson uit Noord-Ierland- zit nog altijd vast. Hij werd woensdag gearresteerd.

Mensensmokkel

De man en vrouw van beiden 38 komen uit het Engelse Warrington, meldt de Engelse krant The Guardian. Ze werden gearresteerd nadat de politie meerdere invallen had gedaan in huizen in het Engelse Cheshire.

Ze worden verdacht van mensensmokkel en betrokkenheid bij de dood van de migranten die waarschijnlijk de Chinese nationaliteit hebben.