EU-Hof tikt Frankrijk op vingers: 10 jaar stikstofregels genegeerd

Vooral dieselauto's zorgen dat er in steden als Parijs en Nice te veel stikstofdioxide wordt uitgestoten. Het Hof concludeert dat Frankrijk zich al sinds 2010 niet aan de afspraken houdt. In het afgelopen decennium nam Frankrijk onvoldoende maatregelen om de uitstoot in te perken.

Daardoor komt de uitstoot van stikstofdioxide 'systematisch en aanhoudend' boven de afgesproken grenswaarden in twaalf Franse steden en gebieden. Dieselmotoren zorgen voor veel uitstoot van stikstoffen, die gezondheidsproblemen veroorzaken.