Alle 39 doden in truck Engeland waren Chinezen

De vrachtwagen is vermoedelijk afkomstig uit Bulgarije. Een 25-jarige man uit Noord-Ierland is gisteren opgepakt en wordt nog altijd verdacht van moord.

Slachtoffers identificeren

De politie in Essex sprak gisteren van een 'tragisch incident'. "Een groot aantal mensen is omgekomen, we gaan uitzoeken wat er precies is gebeurd." Volgens de politie kan het onderzoek langere tijd in beslag gaan nemen.