Bestuurder ramptruck is 25-jarige man uit Noord-Ierland

De lokale politie heeft aan de Britse krant The Guardian bevestigd dat het om Robinson zou gaan. Het lijkt er inmiddels op dat hij alleen de oplegger heeft opgepikt in de haven. Of hij wist dat er mensen in zaten, is onduidelijk. De politie doet daar onderzoek naar.

Vertrokken vanuit Zeebrugge

De Bulgaarse vrachtwagen zou in het Belgische Zeebrugge per schip zijn vertrokken naar de haven van Purfleet. Uiteindelijk werd de container gevonden op een industrieterrein in Grays, dat voorlopig is afgesloten in verband met het onderzoek.

Op het Facebook-profiel van de 25-jarige Robinson staan veel foto's van hem naast of in vrachtwagens.