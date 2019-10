39 doden gevonden in container op vrachtwagen in Engeland

Niet de eerste keer

In juni 2000 werd Engeland ook opgeschrikt door een dergelijk incident. Toen werden 58 lichamen gevonden in een vrachtwagen in de havenstad Dover.

Het ging om Chinese immigranten die omkwamen door koolmonoxidevergiftiging. Zij zaten meer dan achttien uur opgesloten. De bestuurder van de vrachtwagen, een Nederlander, werd in 2001 veroordeeld tot veertien jaar cel. Hij maakte deel uit van een Chinese smokkelbende. Ook andere betrokkenen werden uiteindelijk veroordeeld.

Smokkelroute

Het gebeurt vaker dat mensen in containers naar andere landen worden gesmokkeld, ook naar Nederland. Vorig jaar nog vond de politie achttien mensen in een container die was opgeslagen in de Rotterdamse haven. Vanuit de container werd een noodoproep naar 112 gedaan.

Een persoon is toen naar het ziekenhuis gebracht. De aangetroffen personen waren vluchtelingen. Een 43-jarige Roemeen, de chauffeur van de vrachtwagen die de container vervoerde, werd aangehouden.