Russische en Turkse militairen gaan patrouilleren in noorden van Syrië

De Turkse president Erdogan en de Russische leider Poetin hebben afgesproken een 'terreurvrije zone' in te stellen in het noorden van Syrië. De twee voerden vandaag in Rusland een urenlang gesprek over de situatie in Syrië.

Erdogan kwam vorige week met de Amerikaanse vicepresident Mike Pence een pauze van vijf dagen overeen in de Turkse operatie in Noord-Syrië. Dat zou Koerdische strijders de gelegenheid geven het gebied te verlaten. Staakt-het-vuren verlengd De twee leiders Erdogan en Poetin maakten vanavond bekend dat die pauze met zes dagen wordt verlengd, zodat ook de laatste Koerden het gebied kunnen verlaten. Lees ook Deal Turkije en Amerika over staakt-het-vuren in Syrië Erdogan kondigde daarnaast aan dat Russische en Turkse militairen gezamenlijke patrouilles in de 'terreurvrije zone' zullen uitvoeren. Het gaat om de 10 kilometer lange strook waar Turkije bijna twee weken geleden een opmars begon om de Koerden te verjagen. 'Opmars Turkse leger kan doorgaan' Turkije en Rusland kwamen verder overeen dat de opmars van het Turkse leger tot ongeveer 32 kilometer op Syrisch gebied kan doorgaan.