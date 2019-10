Restaurant moet fikse boete betalen voor 'speciaal vrouwenmenu'

Het dure restaurant La Rosa Nautica is een van Peru's beste restaurants. De zaak in de hoofdstad Lima wordt in veel reisgidsen getipt. Maar de plaatselijke autoriteiten hebben volgens persbureau AP de eigenaren nu op de vingers getikt.

Geen prijzen voor de vrouwen

Vrouwen die met mannen uit eten gaan, kunnen er 'romantisch dineren' en krijgen er speciale gerechten zonder dat duidelijk is wat ze moeten betalen. Het gaat dan om gerechten als sint jakobsschelpen en de vis ceviche.

Op de menukaart zien mannen wél de prijs naast elke optie. Het restaurant verdedigt dit onder het mom dat 'vrouwen hierdoor van een romantische avond kunnen genieten, zonder zich zorgen te maken over de kosten'.