Labour boos om drie brieven Boris Johnson: 'Kinderachtig gedrag'

De Britse oppositie is niet blij met de manier waarop premier Boris Johnson om uitstel heeft gevraagd voor de brexit. De premier stuurde de EU de brief die hij per wet verplicht was te sturen, maar stuurde gelijk een brief mee om te vragen het uitstel juist níet te verlenen. Alleen die laatste brief ondertekende hij.

"Hij gedraagt zich kinderachtig", zegt brexitwoordvoerder Keir Starmer van de grootste oppositiepartij Labour bij de BBC. Wet overtreden Volgens Starmer heeft Johnson met zijn actie ook de wet overtreden: "De wet is heel duidelijk: hij had één brief moeten sturen - die waarin hij om uitstel vroeg - en die had hij moeten ondertekenen. Als we over elf dagen uit de EU knallen door wat hij heeft gedaan met die brieven, dan draagt hij daar persoonlijk verantwoordelijkheid voor." Naast de brieven om uitstel te vragen en daar juist tegen te pleiten, stuurde Johnson nog een derde brief naar de EU. Die is van de Britse gezant in Brussel, die toelicht dat Johnson wettelijk verplicht was om het uitstelverzoek in te dienen. Johnson heeft er nooit een geheim van gemaakt geen verdere verlenging meer te willen van de deadline, maar het parlement wil voorkomen dat er een harde brexit komt. Als de Britten geen uitstel krijgen, dan gaat de brexit op 31 oktober door zonder dat er een akkoord ligt. Dit betekent dat voor Nederland.