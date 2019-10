Van New York naar Sydney zonder tussenstop: langste lijnvlucht ooit volbracht

Bijzondere nachtvlucht

Het ging om een nachtvlucht, het vliegtuig vloog dus alleen in het donker. Normaal begint een nachtvlucht met het serveren van avondeten en gaan daarna de lichten uit. Bij deze bijzondere vlucht werd begonnen met een lunch en bleven de lichten nog zes uur aan. Zo kon de bemanning alvast wennen aan de tijd in Australië.

De langste directe lijnvlucht is momenteel in handen van Singapore Airlines. De vlucht tussen Singapore en Newark (vlak bij New York) duurt 18,5 uur.