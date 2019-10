Brexitdeal uitgesteld, hoe nu verder?

Kans op uitstel aanzienlijk

Als Johnson toch wel om uitstel vraagt of laat vragen, kan de EU ervoor kiezen dat wel of niet te geven. Geven ze het niet, dan zijn er twee mogelijkheden, schrijft de BBC: een no-deal brexit op 31 oktober of de Britse oppositie dient een motie van wantrouwen in tegen Johnsons regering.

Als zo'n motie van wantrouwen wordt aangenomen, heeft de regering twee weken de tijd om het vertrouwen terug te kijken (eventueel met een nieuwe premier). Zo niet, dan volgen verkiezingen.

De kans dat er geen uitstel wordt gegeven, acht politiek verslaggever Fons Lambie niet heel groot. "Er wordt zeker protest en tegenstand verwacht van bijvoorbeeld Frankrijk. De verwachting is dat de EU uiteindelijk best bereid is om opnieuw uitstel te verlenen."

In dat geval wordt de brexit uitgesteld tot uiterlijk 31 januari.

Via een omweg

Johnson zou ook voor een omweg kunnen kiezen, zegt correspondent Anne Saenen. "Bijvoorbeeld door een brief te sturen waarin hij om uitstel vraagt en er vervolgens een tweede brief achteraan te sturen dat hij dat toch niet meende." Formeel zou hij daarmee om uitstel hebben gevraagd.

Het is onduidelijk of zijn verzoek, als het wordt geschreven, openbaar wordt. Zijn woordvoerder wilde daar niks over zeggen.