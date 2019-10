Brits parlement stelt besluit over brexitdeal uit

'EU-landen gaan rustig afwachten'

"Dit is niet het scenario waarop Rutte en andere Europese regeringsleiders hadden gehoopt", zegt politiek verslaggever Fons Lambie. Morgen komen de ambassadeurs van EU-landen in Brussel bij elkaar om de situatie te bespreken. "Om de druk op het Britse Lagerhuis te vergroten, zullen EU-lidstaten eerst de ontwikkelingen afwachten. Het doel van de EU-landen is nu om de Johnson-deal erdoor te krijgen."

"Komt het verzoek tot uitstel, dan moeten de EU-landen unaniem een besluit nemen. Nederland is voor, om de chaos van een no-deal te vermijden. En andere landen? Er wordt zeker protest en tegenstand verwacht van bijvoorbeeld Frankrijk. De verwachting is dat de EU uiteindelijk best bereid is om opnieuw uitstel te verlenen."