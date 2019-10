Amerikaanse agent die vrouw in eigen huis doodschoot opgepakt

De vrouw had net videospelletjes gespeeld met haar 8-jarige neefje toen ze buiten vreemde geluiden hoorde. Ze liep door het huis om te kijken of ze iets kon zien. In de slaapkamer werd de vrouw door het raam neergeschoten door de agent.

'Handen omhoog'

Op beelden van zijn bodycam is te zien dat Dean het huis nadert. De agent kijkt door een raam naar binnen en schreeuwt: "Handen omhoog, laat me je handen zien". Hij maakt niet duidelijk dat hij een politieman is voordat hij begint te schieten.