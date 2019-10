Erdogan: 'Geen enkele IS-terrorist zal Noordoost-Syrië verlaten'

Veel landen zijn bang dat IS zich kan herpakken nu Turkije het gebied is binnengevallen. Erdogan noemt dat in de Wall Street Journal hypocriet. "Dezelfde landen die Turkije de les lezen over hoe IS moet worden aangepakt, zijn er in 2014 en 2015 zelf niet in geslaagd om de toestroom van deze terroristen te stoppen."

Steun van het Westen

Volgens de Koerden zijn zo'n 800 IS-leden ontsnapt uit gevangenissen in Noord-Syrië door de chaos die is veroorzaakt door de inval van Turkije. Erdogan ontkent dat en zegt dat de Koerden dat alleen zeggen om steun te krijgen van westerse landen.