Verlamde Johannes (12) weet zeker: ik kan net zo veel als ieder ander – en dus doet hij een ultra-triatlon

Neerzetten geen optie

"Ik herinner me dat Hermes, die zo’n negen jaar ouder is dan Johannes, hem eens droeg in een supermarkt. Ze kregen ruzie en dat ging er niet zachtjes aan toe", vertelt moeder Astrid. "Maar terwijl Johannes Hermes in het gezicht aan het slaan was, bleef Hermes met hem in zijn armen rondlopen. Johannes neerzetten was geen optie."

Van de tijd in het ziekenhuis kan Johannes zich weinig herinneren. "Alleen de enge, lange gangen in de kelder, die de gebouwen van het ziekenhuis met elkaar verbonden. Daar moest ik doorheen als ik naar een arts moest. Ik heb daar ook daarna nog nachtmerries over gehad."

Geen goed nieuws

Astrid vermoedt dat dat komt omdat hij nooit wist welke boodschap van een arts hem nu weer te wachten stond. "Vaak was het geen goed nieuws."