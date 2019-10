Half jaar cel en boete voor man die kat Sprotje in oven stopte

Dat heeft de rechter in het Belgische Ieperen bepaald. Hij noemde het gedrag van de veroordeelde, A.P., 'ernstig en onaanvaardbaar', meldt de Belgische site Het Nieuwsblad. "Dit is barbaars gedrag van een dierenbeul, die geen schuldbesef of betuiging van spijt toont."

Onder de douche

Volgens de rechter was Sprotje een van de katten die was achtergelaten door een vorige huurder van het appartement waar P. woonde. Op de bewuste avond zou Sprotje gemiauwd hebben, waarna P. het dier schopte en in de oven stopte. Hij zou onder invloed van alcohol geweest zijn.