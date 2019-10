Gebouw Amerikaanse Hard Rock Hotel stort in, zeker één dode

Een groot deel van het Hard Rock Hotel in New Orleans is ingestort. Van het gebouw, dat in de steigers stond vanwege werkzaamheden, is niet veel meer over. Er zouden zo'n 45 mensen aan het werk zijn geweest toen het gebeurde, zeker één persoon is overleden.

Het moment dat de bovenste verdiepingen van het hotel beginnen te bewegen, is vastgelegd op dashcambeelden. Op de beelden is te zien hoe niet veel later een groot gedeelte van het gebouw naar beneden valt op straat. Ook is te zien dat een bouwvakker in het gebouw moest rennen voor zijn leven. 18 mensen in ziekenhuis De politie, brandweer en ambulance zijn massaal uitgerukt. Volgens de Amerikaanse krant Nola, die wordt uitgegeven in New Orleans, liggen er 18 slachtoffers in het ziekenhuis en worden er nog zeker drie personen vermist. Volgens de krant zouden de bovenste zes tot acht verdiepingen naar beneden zijn gevallen. Het is nog onduidelijk hoe het heeft kunnen gebeuren. Een deel van het Hard Rock Hotel in New Orleans is ingestort. © Brandweer New Orleans