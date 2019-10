Doorbraak na 8 jaar: Fransman gepakt voor moord op zijn gezin

Ruim acht jaar lang was er geen spoor van Xavier Dupont de Ligonnès te bekennen en was het één van de meest gezochte personen van Frankrijk. Tot vandaag. De Fransman, die verdacht wordt van het vermoorden van zijn familie, is gepakt op het vliegveld van Glasgow.

Sinds 4 april 2011 had niemand het gezin Dupont meer gezien. De luiken van het huis in Nantes bleven dicht, het gezin leek met de noorderzon vertrokken. De woning was keurig opgeruimd, kleding en koffers waren weg en ook de auto's van het gezin ontbraken. Lichamen onder het terras Maar toen de politie onder het terras in hun tuin keek, vonden ze daar de lichamen van Agnès (49) en haar zonen Thomas (21), Arthur (18) en haar dochters Anne (16) en Benoît (13). Allen lichamen waren in stukken gehakt en ook de twee honden van het gezin waren gedood. Voordat de lichamen werden gevonden, stuurde de man meerdere brieven naar familie en naar de school van twee van zijn kinderen. Hij schreef dat ze gedwongen waren te verhuizen. Een jaar nadat de lichamen werden gevonden, werd een stille tocht georganiseerd in Nantes. © AFP Al snel was vader Xavier hoofdverdachte in de zaak, maar de politie kon hem nergens meer vinden. De man zou een valse identiteit hebben aangenomen en ook zijn uiterlijk hebben laten veranderen. Vingerafdruk Maar zijn vingerafdruk veranderde niet, en dat deed hem vandaag de das om. Op het vliegveld in Frankrijk - waar hij zijn vinger liet scannen - gingen de eerste alarmbellen af, maar hij werd uiteindelijk bij aankomst in Schotland aangehouden. Lees ook Meer dan 60 kinderlichamen gevonden in uitvaartcentrum