'Franse politie pakt Nederlander op voor mensensmokkel over Kanaal'

'Stroming te sterk'

De zaak waarin de Nederlander is opgepakt, kwam aan het licht toen een van de migranten, een Iraanse vrouw genaamd Mitra Mehrad, overleed tijdens de overtocht. Mitra zou de eerste migrant zijn die tijdens de overtocht van het Kanaal is overleden.

Een van haar medepassagiers, die de boottocht wel overleefde, vertelde eerder deze week aan Sky News: "Mitra deed er alles aan om haar hoofd boven water te houden, maar de golven en de stroming waren te sterk. Ze heeft zeker 15 minuten met haar arm omhoog geschreeuwd om hulp. Toen we ons realiseerden dat we haar niet konden redden, konden we niet langer kijken."