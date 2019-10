Conflict Syrië eist honderden levens, waaronder kinderen

30 miljoen Koerden zonder land

Wereldwijd zijn er ruim 30 miljoen Koerden. Ze hebben hun eigen taal en cultuur, maar geen eigen land. Ze zijn daarmee de grootste etnische groep ter wereld zonder staat. Na de val van het Ottomaanse rijk hebben ze zich verspreid over verschillende landen, waaronder Turkije, Irak, Syrië en Iran.

In die landen leven ze op gespannen voet met de regering. Hun taal en cultuur wordt vaak met intimidatie en geweld onderdrukt. De Koerden strijden daarom voor een eigen, autonome staat.

Amerikaanse steun kwijt

De Syrisch-Koerdische strijders - ook wel YPG genoemd - vochten met steun van Amerika tegen IS in Syrië. De VS zag deze YPG-milities lange tijd als waardevolle bondgenoten en waakte voor hun veiligheid. Maar nu deze strijd is gestreden en IS verdreven, heeft Amerika geen reden meer om hun veiligheid te waarborgen. De VS heeft zich teruggetrokken, de YPG staat er dus alleen voor.