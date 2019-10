Ethiopische premier Abiy Ahmed wint Nobelprijs voor de Vrede

Greta Thunberg

De Nobelprijs voor de Vrede wordt, in tegenstelling tot de andere Nobelprijzen, niet uitgereikt in Stockholm, maar in Oslo. Daar wordt hij uitgereikt op 10 december, de verjaardag van de Alfred Nobel, initiatiefnemer van de prijs. De verkiezing valt onder de verantwoordelijkheid van een jury die is benoemd door het Noorse parlement.

Het comité kon dit jaar kiezen uit ruim driehonderd kandidaten, 223 personen en 78 organisaties. De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg grijpt naast de eer. Zij werd vooraf door wedkantoren als medefavoriet bestempeld.