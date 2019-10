Chaos in Ecuador raakt Nederlandse toeristen: 'We zitten al dagen vast in hotel'

Noodtoestand uitgeroepen

Sinds dat de president van het Zuid-Amerikaanse land bezuinigingsmaatregelen heeft aangekondigd, is er grote onrust in het land.

Ineke en haar man ondervinden al dagenlang de gevolgen van de chaos. "Er zijn overal protesten en we stuiten continu op barricades waardoor we nergens kunnen komen", zegt Ineke via de telefoon aan RTL Nieuws. "Onze reisleidster kon niet anders dan een goed hotel opzoeken waar we veilig zijn. Zij doet wat ze kan. We zitten nu al dagenlang vast in een hotel."

Er zijn sindsdien al honderden mensen gearresteerd. Vorige week schrapte de regering een subsidie voor brandstof, waardoor de prijzen flink zijn gestegen. President Moreno is niet van plan die maatregel terug te draaien. In plaats daarvan heeft hij de noodtoestand uitgeroepen.

Grote chaos

Buitenlandse Zaken laat weten dat er zover bekend twee Nederlandse groepen vastzitten in hotels. "En we hebben van enkele, individuele reizigers telefoontjes gehad. Ze zijn ongerust en willen vooral informatie inwinnen en hun zorgen delen."

Ineke reist met Kras Reizen. Het is de bedoeling dat ze met de groep naar de Galapagoseilanden zou gaan.

"Maar of we daar ooit komen? Ik heb geen idee. Onze reisleidster houdt ons goed op de hoogte en doet ontzettend haar best, maar alles is onzeker. Het is een grote chaos hier. We hadden ons echt een heel andere vakantie voorgesteld."