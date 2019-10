Giftige slangen langs weg in Ardennen gevonden, beet kan al dodelijk zijn

De brandweer vond drie slangen, twee van hen bleken heel giftig te zijn.

Een deskundige stelde volgens de Franse Belgische omroep RTBF dat het ging om de 'crotalus atrox'. Een beet kan al dodelijk zijn.

Giftigste soort

Hoe de slangen op de plek komen, is een raadsel. De politie is bezig om dat uit te zoeken. Het vermoeden is dat iemand de slangen heeft gedumpt.

Ze zijn voorlopig ondergebracht in het Natuurhulpcentrum in Gent. Het centrum gaat op zoek gaat naar een definitief onderkomen, meldt Het Laatste Nieuws.