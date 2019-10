NASA heeft passende pakken: tóch eerste ruimtewandeling vrouwelijk duo

Valentina Teresjkova uit de Sovjet-Unie was in 1963 de eerste vrouw in de ruimte. In 1984 voerde Svetlana Savitskaja als eerste vrouw een ruimtewandeling uit. Zij en haar opvolgers deden dat tot nu toe altijd in gezelschap van een man.

NASA verwacht in de toekomst nog meer vrouwen de ruimte in te schieten. Er staan de komende maanden 11 ruimtewandelingen op het programma: 10 Amerikaanse en een Russische. Daarvan bestaat één missie dus uit twee vrouwen.