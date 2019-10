Een jaar na de moord op Khashoggi: is er echt iets veranderd?

De moord op Khashoggi: wat is er precies gebeurd?

Vandaag een jaar geleden, om 13:17 uur, ging de Saoedische journalist Jamal Khashoggi het Saoedische consulaat in Istanbul binnen om zijn scheidingspapieren op te halen. Zijn nieuwe verloofde bleef buiten op hem wachten. Vergeefs. Haar geliefde kwam nooit meer naar buiten.

Vermoord

Al snel wisten de Turken te melden dat Khashoggi op gruwelijke wijze in het consulaat was vermoord. Vanaf dat moment gingen de wildste verhalen rond over wat er met het lichaam van Khashoggi gebeurd zou zijn.

Pas twee weken later meldden de Saoedi’s dat Khashoggi inderdaad om het leven was gekomen, maar dat dit het gevolg was van een gevecht.

Audiofragmenten

Al snel bleek het toch anders te zitten. De Apple Watch van Khashoggi had alle audio van dat bewuste moment in het consulaat opgenomen. Hoewel deze fragmenten tot op de dag van vandaag geheim zijn gebleven, niet verspreid onder media, hebben Turkse journalisten toch naar de opnamen kunnen luisteren.

De fragmenten liegen er niet om. Khashoggi zou eerst verteld zijn dat ze hem mee terug naar Saoedi-Arabië zouden nemen. Daarna werd gezegd dat ze hem in slaap zouden brengen, waarna de laatste woorden van Khashoggi volgden: "Ik heb astma, alsjeblieft, je wurgt me."

Kettingzaag

Khashoggi zou zijn verdoofd met een kalmerend middel en daarna gestikt met een plastic zak over zijn hoofd. Nadat hij was gedood, zou zijn lichaam in stukken zijn gezaagd. In de fragmenten zou een elektrische zaag te horen zijn geweest. Wat daarna met de lichaamsdelen is gebeurd, is nog steeds niet duidelijk.