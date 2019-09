Weer probleem Boeing, scheurtjes in een van de populairste vliegtuigen ontdekt

Volgens de inspectie kan een onderdeel dat de vleugels met de romp van het vliegtuig verbindt, barsten.

'Geen incidenten'

Boeing heeft dat nieuws bevestigd, na berichtgeving in verschillende media. De vliegtuigmaker stelt verder dat er geen incidenten zijn geweest met toestellen die momenteel worden gebruikt.

Het defect zou ontdekt zijn bij vliegtuigen die een onderhoudsbeurt ondergaan.

De toezichthouder wil nog niet zeggen hoeveel vliegtuigen er gecontroleerd moeten worden. Ook Boeing houdt de lippen tot nu toe stijf op elkaar.

Een van de populairste vliegtuigen

De 737 Next Generation is een van de populairste vliegtuigen in de wereld.

Het probleem speelt niet bij de 737 Max. Dat toestel staat al maanden aan de grond na twee dodelijke crashes waarbij honderden mensen om het leven kwamen. De ongelukken gebeurden in Indonesië (2018) en Ethiopië (2019).