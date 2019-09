Saoedi-Arabië zet in op toeristen, mensen uit 49 landen welkom

Beschaafde kleding

"De twee belangrijkste steden, Mekka en Medina, blijven gesloten voor niet-moslims", zegt Midden-Oostencorrespondent Olaf Koens. "Dat zijn fascinerende steden met een heel bijzondere geschiedenis. Saoedi-Arabië bestaat verder vooral uit woestijn. Er zijn een paar archeologische opgravingen en historische plekken."

De minister van Toerisme heeft aangegeven dat de kledingvoorschriften voor vrouwen versoepeld worden. "Je hoeft bijvoorbeeld als vrouw dan geen abaya te dragen. Maar dat betekent niet dat de Saoedi's dat zomaar accepteren." Een abaya is een zwart gewaad waarin Saoedische vrouwen zich doorgaans kleden.

Beschaafde kleding is in veel delen van de Arabische wereld aan te raden, zegt Koens. "Dat wil zeggen dat je niet in strakke legging of hotpants naar de markt moet gaan. Dat advies zou ik ook meegeven als je naar Egypte of Tunesië gaat." Koens kan zich voorstellen dat het land speciale zones gaat inrichten voor toeristen. "Bij resorts, bij dure hotels. Daar kun je dan rustig in bikini op het strand liggen, net als in Dubai."