'Boeing betaalt 130.000 euro aan families slachtoffers 737 Max'

De ongelukken worden gelinkt aan problemen met het zogeheten Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS), dat moet voorkomen dat het vliegtuig te steil optrekt. Sinds het tweede ongeluk met het toestel in maart staan alle vliegtuigen van dit type aan de grond.

De fabrikant zegt dat de 737 MAX-toestellen in de herfst weer in meerdere landen in gebruik kunnen worden genomen. Een exacte datum werd daarvoor niet gegeven.