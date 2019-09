Roemeense politie: Nederlander verdachte in zaak moord meisje (11)

De Roemeense politiewoordvoerder zegt verder tegen RTL Nieuws dat er naast de Nederlander, meerdere verdachten zijn. Over hun identiteit wordt niets bekendgemaakt.

Het meisje zou waarschijnlijk zijn verkracht en daarna zijn gewurgd, melden diverse Roemeense media. Waar de Nederlandse verdachte nu is, is onduidelijk. Het lijkt erop dat hij op de vlucht is geslagen.

Grote zoektocht

Het meisje komt uit Gura Suţii, ten noorden van Boekarest. Mihaela kwam vrijdag niet thuis uit school, meldt Enex, een samenwerkingsverband van Europese commerciële nieuwszenders.

Haar ouders sloegen alarm en een grote zoektocht werd opgezet: tweehonderd agenten, politiehonden en politiehelikopters zochten het hele weekend naar het meisje.

Haar lichaam werd vandaag vanuit de helikopter gezien. Mihaela lag in een bosrijk gebied zo'n zeven kilometer vanaf haar woonplaats. Volgens de politie had het meisje allerlei sporen van geweld op haar lichaam.

Huurauto

In het gebied zag de politie rond haar verdwijning een huurauto rondrijden. De auto werd door meerdere beveiligingscamera's vastgelegd en bleek te zijn gehuurd door de Nederlander. De man verklaarde dat hij aan het rondrijden was en snel het land wilde verlaten.

De politie zou vanavond nog in een persconferentie met meer informatie komen, maar volgens de woordvoerder van de Roemeense politie wordt de persconferentie verplaatst.

'Nog niet op de hoogte

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is nog niet op de hoogte van de zaak. Ook de Landelijke Politie in Nederland is nog niet op de hoogte, laat een woordvoerder weten.