In twee dagen 1,9 miljoen euro opgehaald voor medicijn baby Pia

Ze hebben daarom maandag een sms-actie opgezet: iedereen die wil meebetalen aan de behandeling van hun dochter, kan met een sms-bericht 2 euro overmaken. Normaal gesproken gaat daar een bedrag af voor de telecomprovider, maar die heeft toegezegd in dit geval geen kosten te rekenen.

950.000 sms'jes nodig

Daardoor waren er 950.000 sms'jes nodig om het gewenste bedrag bij elkaar te halen, schrijft de Vlaamse omroep VTM. De Belgen bleken zeer bereid om te doneren: binnen twee dagen waren er ruim 957.000 sms'jes verstuurd. Het geld staat volgens moeder Ellen de Meyer over veertig dagen op een rekening van het gezin.

Pia krijgt nu Spinraza, een middel dat sinds kort ook in Nederland in het zorgpakket zit. Dat wordt drie keer per jaar in het ruggenmerg van Pia gespoten, waardoor het vooralsnog goed gaat met haar. "Hoelang het middel haar op de been zal kunnen houden, is onmogelijk te voorspellen", zegt De Meyer tegen VTM. En het middel - dat 88.000 euro per injectie kost - wordt in België maar tot 2 jaar vergoed.

De ouders zijn dan ook erg blij dat een behandeling met Zolgensma nu waarschijnlijk mogelijk is. "Dank, dank, dank aan iedereen die al een sms’je stuurde of geld stortte op het rekeningnummer, want ook daar werd ondertussen al meer dan 100.000 euro gestort. We zijn nog nooit zo hoopvol geweest dat we Pia kunnen redden. Hier zijn geen woorden voor", reageert De Meyer.