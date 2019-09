Lichaam vermiste Nederlander (66) gevonden in Spanje, meegesleurd door water

"We leven erg met de familie mee", laat de woordvoerder weten. Een honorair consul, een medewerker van de ambassade, is in het gebied waar de man is gevonden.

Hij zou zondag met vrienden en familie zijn geweest toen hij op enig moment door het snelstromende water werd verrast en viel. Honden, duikers en helikopters werden vanaf dat moment ingezet om de man te vinden.

Bijna tien kilometer verderop

De Nederlander verdween in de Spaanse plaats Dolores. Vanochtend werd het lichaam van de man teruggevonden in San Fulgencio, bijna tien kilometer verderop in de regio Alicante.

Het lichaam werd gevonden door een vrijwilliger die in het gebied aan het werk was.