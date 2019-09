Duitse peuter dood door opsluiting in snikhete kamer

Een kind van 2 jaar oud is in juli in het Duitse Essen overleden doordat hij achttien uur lang opgesloten had gezeten in een snikhete zolderkamer. Zijn vader wordt verdacht van moord.

Het was buiten meer dan 30 graden toen de 31-jarige vader zijn zoon opsloot. Om ervoor te zorgen dat hij niet kon ontsnappen, zou hij de klink van de deur hebben gehaald. Het kind overleed door een hitteshock. Twee zussen De 21-jarige moeder van de peuter was al dagen niet meer thuis geweest op het moment dat het kind overleed. Zij en de vader lagen volgens Duitse media in scheiding. Ze had daarom jeugdzorg ingeschakeld, maar die had geen bewijs dat de kinderen gevaar liepen. De twee zussen van de jongen, van vier en één jaar oud, zijn na de dood van het jongetje door jeugdzorg uit huis gehaald.