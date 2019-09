Slipje van vrouw Adolf Hitler wordt geveild

"Dit is misschien wel het meest ongewone wat ik ooit te koop heb aangeboden", zei Jonathan Humbert, eigenaar van het veilinghuis Humbert & Ellis in Towcester, over het ondergoed van Braun.

Monogram van Braun

Donderdag kunnen mensen op het slipje en het nachthemd bieden. Humbert heeft goed uitgezocht of het ondergoed wel echt van Braun is geweest, zei hij tegen de Britse krant The Sun. "Op beide kledingstukken is het monogram van Braun geborduurd."