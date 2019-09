Meer dan 2000 foetussen gevonden in huis abortusarts VS

In het huis van een vorige week overleden Amerikaanse abortusarts zijn 2246 foetussen aangetroffen. Nabestaanden van dokter Ulrich Klopfer vonden de foetussen toen ze zijn huis in Will County (Illinois) kwamen leeghalen.

De abortusarts was op 3 september overleden. Toen de nabestaanden de ontdekking deden, hebben ze direct de autoriteiten ingeschakeld. Beroepsverbod Ulrich Klopfer was lange tijd verbonden aan een abortuskliniek in de aangrenzende staat Indiana. De man kreeg vier jaar geleden een beroepsverbod opgelegd na een abortusingreep bij een dertienjarig meisje. De arts had het nagelaten om dit te melden aan de autoriteiten. De politie gaf aan dat dat er geen aanwijzingen zijn dat de man thuis ook ingrepen deed.