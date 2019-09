Drijvende kerncentrale aangekomen op plaats van bestemming

Het 144 meter lange en 30 meter brede platform vertrok op 23 augustus uit Moermansk in het noordwesten van Rusland. Na een reis van 5000 kilometer kwam het drie weken later aan in de Noord-Russische stad Pevek.

Twee reactors

"De drijvende kerncentrale Akademik Lomonosov is gearriveerd in Pevek, in de autonome regio Tsjoekotka", zegt het Russische staatsbedrijf Rosatom. De centrale, met twee reactors van 35 megawatt, moet tegen het einde van het jaar zijn aangesloten op het lokale energienet en in bedrijf worden genomen.